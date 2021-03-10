В России могут сделать ряд госуслуг недоступными без биометрии

По словам собеседника агентства, если гражданин не сдаст биометрию, то ему могут ограничить удаленный доступ к некоторым госуслугам. Фото: pixabay

По словам собеседника агентства, если гражданин не сдаст биометрию, то ему могут ограничить удаленный доступ к некоторым госуслугам. Фото: pixabay

В Минцифры прозвучало предложение активнее собирать биометрические данные граждан России.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, в министерстве прошло совещание, на котором поднимался вопрос о крайне низком темпе заполнения Единой биометрической системы (ЕБС). Чиновники намерены применить «административные меры» для решения проблемы. В частности, власти хотят стимулировать россиян сдавать биометрию в многофункциональных центрах (МФЦ) и через специальное мобильное приложение.

По словам собеседника агентства, если гражданин не сдаст биометрию, то ему могут ограничить удаленный доступ к некоторым госуслугам.

В Минцифры рассчитывают, что такая мера позволит увеличить число биометрических данных россиян в ЕБС до 70 млн, что равно количеству профилей на портале госуслуг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские студенты сдадут биометрию и получат допуск к онлайн-экзаменам.