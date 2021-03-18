Сингапурские ученые создали «телефон» для связи человека с растением

В Сингапуре создали связи "телефон" для связи с растениями. Фото: pixabay.com

В Сингапуре создали связи "телефон" для связи с растениями. Фото: pixabay.com

Исследователи из Сингапура разработали способ общения человека с растениями при помощи электросигналов смартфона.

На основе проводящего материала появилась возможность контролировать электрические сигналы, которые смогут входить и выходить из растения.

Ученые выяснили, что растения также как и мозг способны подавать электрические сигналы для реагирования на окружающую среду или угрозу, находящуюся рядом.

Новую возможность можно использовать для расширения функций растений.

Для того чтобы установить «общение», достаточно электрода и смартфона. Специалисты, проводя эксперимент, при помощи термогеля прикрепили электрод на одну из ловушек Венерины — хищного растения через которое проходят электрические сигналы.

Через несколько секунд, после того как были направлены электрические импульсы на электрод, мухоловка, как еще называют Венерину, закрылась.

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