В Петербурге растет госпитализация ковид-пациентов

В Петербурге растет госпитализация ковид-пациентов
В Петербурге выросло число госпитализаций с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Снижение числа новых случаев коронавируса в Петербурге продолжается, но существует и риск возобновления роста заболеваемости.

При этом за неделю число активных больных сократилось на 14,8%. Об этом сообщили в материалах межведомственного городского совета по борьбе с распространением COVID-19,

Разнонаправленное движение эпидемиологических показателей говорит о нестабильности тренда на затухание второй волны пандемии. Не исключено, что заболеваемость перейдет в новый рост.

Напомним, за минувшие сутки в городе выявлено 927 новых инфицированных коронавирусом, побороть болезнь смогли 997 человек. Скончались за указанный период 30 ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге временно закрыли четыре пункта вакцинации от коронавируса.

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