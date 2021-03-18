Светящиеся ногти и первый ребенок с антителами: что известно о COVID-19 в России и мире у 18 марта

Ученые продолжают исследовать коронавирус, действие вакцины и лекарств, а Россия готовится ввести сертификат вакцинации.

В России приступили к разработке проекта сертификата вакцинации для привитых от коронавируса. Известно, что документ будут выдавать на русском и английском языках. Предполагается, что он без проблем позволит россиянам выезжать за границу.

Пока в стране идет прививочная кампания. Помогает вакцинация, как оказалось, не всем. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 10% людей не формируется иммунитет даже после прививки. Впрочем, они все равно будут защищены, поскольку COVID-19 негде будет распространяться.

Пока некоторые люди по-прежнему подвержены риску повторного заражения. В группе риска – люди старше 65 лет, выяснили датские ученые.

Ближайшее время, по всей видимости, исследователи также посветят тому, чтобы больше изучить, как вакцинация влияет на беременных женщин и плод. Накануне стало известно, что в США женщина родила ребенка с антителами к коронавирусу. Первую дозу вакцины она получила во время беременности.

Специалисты также надеются, что скоро уровень антител можно будет проверять, не выходя из дома. Над портативным прибором работают в России. Ожидается, что он будет включать две составляющие – биосенсер и блок-приставку к смартфону.

Исследователи рассказали и о необычном эффекте лекарств от коронавируса. У некоторых пациентов могут светиться ногти при ультрафиолетовом свете. Как пояснил врач-инфекционист Евгений Тимаков, подобное явление встречается довольно часто, но не у всех, кто переболел коронавирусом, а только у тех, кто принимал определенные лекарства. Светятся ногти и на руках, и на ногах.