В Петербурге от последствий коронавируса скончались еще 33 человека

В Петербурге за последние сутки от коронавируса скончались 33 человека. Соответствующие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. С начала пандемии в городе от коронавируса и сопутствующих заболеваний умерли 11 806 человек.

Также за сутки положительные результаты оказались у 918 человек. Всего COVID-19 подтвердился у 384 279 человек с начала пандемии. За последние 24 часа от коронавируса вылечился еще 2 041 человек. Теперь общее число поборовших новый вирус с начала пандемии в городе — 334 164 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1934 жителей.