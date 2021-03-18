В России за сутки выявлено более 9,8 тысяч случаев COVID

В России ежедневно обновляют данные о числе новых случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки болезнь выявили у 9 803 граждан.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии коронавирусом заразились 4 428 239 человек.

При этом за минувшие сутки вылечился от COVID 12 061 человек. Смертность остается высокой — за указанный болезнь унесла жизни 460 россиян.

Напомним, Петербург остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1934 жителей

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