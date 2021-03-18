Попова назвала условия для смягчения ковид-ограничений в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что правительство пока не планирует значительного послабления ограничений. Фото: Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что правительство пока не планирует значительного послабления ограничений. Фото: Роспотребнадзор

Отменять какие-либо принятые на сегодняшний день ограничения по коронавирусу в России довольно преждевременно. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, российское правительство пока не планирует значительного послабления ограничений. Если граждане продолжат использовать защитные маски в общественных местах и соблюдать другие рекомендации Роспотребнадзора, то ограничения могут смягчить.

Попова отметила в эфире телеканала «России — 24», что ослабить меры по COVID-19 в стране можно будет к лету.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки выявлено более 9,8 тысяч случаев COVID.