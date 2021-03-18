Более 8 тысяч семей Петербурга улучшат жилищные условия в 2021 году

Председатель Жилищного комитета Виктор Борщев в среду, 17 марта, вручил документы на заселение в новые квартиры семье с ребенком-инвалидом, многодетным семья и 14 детям, лишенным попечения родителей.

В общей сложности, на данный момент в Петербурге на учете состоят 14 870 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Власти стараются решить эту задачу как можно скорее и эффективнее. Так, в 2020 году семьям с детьми-инвалидами стали выплачивать пособия на приобретение или строительство жилья. Данной программой воспользовались уже 66 семей. Учитывая востребованность субсидии, финансирование такого рода продолжится и в последующие годы, отмечают в комитете.

Из числа горожан, стоящих в очереди на получение социальной недвижимости, в прошлом году заселились в новые квартиры 1 563 семьи. В 2021-м году планируется помочь более чем восьми тысячам петербургских семей. Всем им предоставят жилые помещения из государственного жилищного фонда города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Жилищный комитет проверил качество уборки дворов Северной столицы.