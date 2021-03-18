Ник Рок-н-Ролл перенес тяжелый сердечный приступ в Петербурге

60-летний музыкант Николай Кунцевич, больше известный под псевдонимом Ник Рок-н-Ролл перенес тяжелый сердечный приступ, находясь в Санкт-Петербурге.
Сейчас артист находится в реанимации, врачи Северной столицы оказывают ему необходимую помощь. К счастью, Ник своевременно оказался в больнице, рассказал его директор. «Друзья, берегите друг друга, цените свою жизнь, помните о своих заболеваниях и особенностях!», — напомнил он.
В ходе срочной операции музыканту установили два стента. Для их приживления Нику на ежедневной основе необходимы дорогостоящие препараты, а также регулярная диагностика. Поклонники могут помочь артисту финансово, реквизиты для переводов указаны в официальной группе Ника Рок-н-Ролла во «ВКонтакте».
Ник Рок-н-Ролл — один из основоположников жанров «рок-перфоманса» и шок-рока в России, «главный шоумен и юродивый постсоветского пространства», как пишут о нем в официальном сообществе.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге растет госпитализация ковид-пациентов.