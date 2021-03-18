Ник Рок-н-Ролл перенес тяжелый сердечный приступ в Петербурге

Фанаты переживают за музыканта и желают ему скорейшего выздоровления. Скриншот: ВКонтакте/ НИК РОК-Н-РОЛЛ | ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

Фанаты переживают за музыканта и желают ему скорейшего выздоровления. Скриншот: ВКонтакте/ НИК РОК-Н-РОЛЛ | ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

60-летний музыкант Николай Кунцевич, больше известный под псевдонимом Ник Рок-н-Ролл перенес тяжелый сердечный приступ, находясь в Санкт-Петербурге.

Сейчас артист находится в реанимации, врачи Северной столицы оказывают ему необходимую помощь. К счастью, Ник своевременно оказался в больнице, рассказал его директор. «Друзья, берегите друг друга, цените свою жизнь, помните о своих заболеваниях и особенностях!», — напомнил он.

В ходе срочной операции музыканту установили два стента. Для их приживления Нику на ежедневной основе необходимы дорогостоящие препараты, а также регулярная диагностика. Поклонники могут помочь артисту финансово, реквизиты для переводов указаны в официальной группе Ника Рок-н-Ролла во «ВКонтакте».

Ник Рок-н-Ролл — один из основоположников жанров «рок-перфоманса» и шок-рока в России, «главный шоумен и юродивый постсоветского пространства», как пишут о нем в официальном сообществе.

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