Европейский регулятор заявил, что AstraZeneca безопасен

Европейский регулятор заявил, что AstraZeneca безопасен
Эксперты считают, что препарат эффективен и безопасен. Фото: pixabay.com

Эксперты уверяют, что нет доказательств тому, что препарат влияет на образование тромбов.

В Европейском лекарственном регуляторе заявили, что не сомневаются в эффективности и безопасности вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом сегодня, 18 марта, пишет РИА Новости.

Эксперты уверяют, что нет причин полагать, что препарат влияет на образование тромбов. Исследователи провели заседание и сошлись во мнении, что вакцина вряд ли связана с осложнениями. Несмотря на это, специалисты будут изучать влияние вакцины на здоровье людей, чтобы собрать как можно больше информации.

«В очень редких случаях могут регистрироваться проблемы со свертываемостью крови <…>. Причинно-следственная связь не доказана, но заслуживает дальнейшего анализа»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что норвежские ученые рассказали, почему вакцина AstraZeneca вызывает тромбы.

AstraZeneca вакцина евросоюз


 

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