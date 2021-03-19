За сутки тесты на коронавирус сдали 24 315 петербуржцев

В Северной столице продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 24315 горожан.

Об этом стало известно в четверг, 18 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 13 433 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1435 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1 151 человек. Добровольцы выполнили 6 215 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге на 41,11% увеличилось количество новых случаев COVID, по сравнению с показателем недельной давности.