Назван город Ленобласти с самым загрязненным воздухом

Воздух в Киришах оказался наиболее загрязненным из всех городов Ленинградской области. Об этом свидетельствуют данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в ходе проверки, которая проводилась в феврале, было установлено, что максимальная концентрация сероводорода в Киришах превысила предельно допустимую норму в 1,4 раза.

Также в воздухе нашли примеси диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, аммиака, бензола, толуола, ксилолов и этилбензола. При этом их показатели соответствуют саннормам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Госэконадзор проверил воздух в Мурино и не нашел загрязнений. Проверки состоялись в связи с поступлением нескольких обращений от местных жителей.