Назван город Ленобласти с самым загрязненным воздухом

Назван город Ленобласти с самым загрязненным воздухом
Пробы воздуха эксперты брали еще в феврале. Фото: Baltphоto/ Валентин Егоршин

Воздух в Киришах оказался наиболее загрязненным из всех городов Ленинградской области. Об этом свидетельствуют данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в ходе проверки, которая проводилась в феврале, было установлено, что максимальная концентрация сероводорода в Киришах превысила предельно допустимую норму в 1,4 раза.

Также в воздухе нашли примеси диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, аммиака, бензола, толуола, ксилолов и этилбензола. При этом их показатели соответствуют саннормам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Госэконадзор проверил воздух в Мурино и не нашел загрязнений. Проверки состоялись в связи с поступлением нескольких обращений от местных жителей.

загрязненный воздух кириши ленобласть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти Госэкспертиза дала положительное решение последним корпусам ...
Счет жутким трагедиям открыт: с потеплением в Петербурге из окон выпало ...
Двое взрослых и ребенок погибли при взрыве в квартире в Химках
В Петербурге Объединенную пресс-службу судов проверит полиция: их обвинили ...
В Петербурге задержали мошенников, которые выманивали с пенсионеров деньги, ...
Водитель «ГАЗели» заплатил штраф за поврежденные остановки на ...
В Петербурге заместитель директора поскользнулась на льду во дворе школы: ...
Назван город Ленобласти с самым загрязненным воздухом