В Петербург поступило более 15 тысяч комплектов «Спутника V»

В пятницу, 19 марта, в Северную столицу прибыла долгожданная новая партия отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» (она же «Спутник V»).

Партию препарата доставили на Центральную фармацевтическую базу, информирует пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Поставка включает в себя 15 300 комплектов доз, в каждой ампуле — одна доза. В ближайшее время «Спутник V» начнут развозить по пунктам вакцинации, отметил губернатор Александр Беглов.

Напомним, что по последним данным в городе на Неве привились от коронавируса более 319 тысяч человек, из которых свыше 217 тысяч полностью завершил курс вакцинации. До сегодняшнего дня в Петербурге оставалось лишь 29 тысяч доз препарата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Северной столице подтвердили еще 921 случай заражения ковидом.