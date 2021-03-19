МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра и снегопадах в субботу

В этом году весна с трудом отвоевывает свои права у зимних морозов. Фото: ВКонтакте/ ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга

В этом году весна с трудом отвоевывает свои права у зимних морозов. Фото: ВКонтакте/ ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга

Спасатели предупреждают жителей Северной столицы об ухудшении погодных условий в грядущие выходные. Петербуржцев ждут метели, снегопады и похолодание.

По данным регионального управления МЧС, 20 марта юго-западный ветер может усилиться до 15 метров в секунду. Кроме того, синоптики обещают снегопад и метели, а также ночные заморозки — температура воздуха в этом время опустится до -11 градусов. В связи с этим на дорогах ожидается гололедица.

Днем в субботу столбики термометров поднимутся до -1…-3 градусов. В воскресенье дневная температура и вовсе будет плюсовой, но по-прежнему возможна метель и осадки в виде мокрого снега. Водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными на улице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что настоящая весна, по словам эксперта Александра Колесова, придет в Петербург уже совсем скоро.