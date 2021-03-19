AliExpress запускает в России групповые покупки

AliExpress Россия открыла для пользователей функцию групповых покупок. Теперь можно делать покупки вместе с друзьями или родственниками. Новая функция появилась в мини-приложении в «ВКонтакте». Причем предлагаются не единичные товары, а целые партии.

Напомним, ранее сообщалось, что AliExpress сделал топ-5 поисковых запросов петербуржцев в 2020 году. Жители города, как выяснилось, чаще всего искали наушники. В основном они выбирали беспроводные.

На втором месте почему-то серьги — гвоздики, клипсы с кисточками и каффы. Самый популярный материал — жемчуг, акрил, металл, сталь и серебро.

На третьем месте — смартфоны. Самые популярные из них — в ценовой категории от 16 до 22 тыс. В основном пользователи выбирали Xiaomi.

Кроме того, в топе-5 — товары из категории «пульсоксиметры» и «нижнее белье».