В Гатчине автобус сбил перебегавшую дорогу школьницу

В Гатчине автобус сбил перебегавшую дорогу школьницу
Школьница госпитализирована после ДТП. Фото: pixabay

Полиция Гатчинского района Ленинградской области разбирается в обстоятельствах ДТП, после которого была госпитализирована 12-летняя девочка.

По информации главного управления МВД по региону, все случилось в пятницу, 19 марта, в городе Гатчина. Около 14:20 школьница перебегала проезжую часть в неположенном месте у дома №46 по улице Карла Маркса. В это время по дороге ехал автобус «ПАЗ-3204» под управлением 42-летнего водителя. Столкновения избежать не удалось.

В результате аварии школьница получила травмы средней степени тяжести. Прибывшая бригада медиков госпитализировала ребенка в больницу.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участникам аварии на КАД потребовалась помощь спасателей.

гатчина дтп ленобласть наезд на пешехода школьница


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» уволил администратора, забывшего форму футболистов
Военная техника ЗВО начала подготовку к параду Победы в Петербурге
В Гатчине автобус сбил перебегавшую дорогу школьницу
За сутки в Петербурге на коронавирус обследовались 24 330 человек
После двух смертельных ДТП в Петербурге Ленобласти организовали проверки
В Красном Селе муж ударил жену ножом и бросил в квартире умирать
«Жестко догнала»: участникам аварии на КАД потребовалась помощь ...
Строители нашли в Пулково ржавый боеприпас времен войны