В Гатчине автобус сбил перебегавшую дорогу школьницу

Полиция Гатчинского района Ленинградской области разбирается в обстоятельствах ДТП, после которого была госпитализирована 12-летняя девочка.

По информации главного управления МВД по региону, все случилось в пятницу, 19 марта, в городе Гатчина. Около 14:20 школьница перебегала проезжую часть в неположенном месте у дома №46 по улице Карла Маркса. В это время по дороге ехал автобус «ПАЗ-3204» под управлением 42-летнего водителя. Столкновения избежать не удалось.

В результате аварии школьница получила травмы средней степени тяжести. Прибывшая бригада медиков госпитализировала ребенка в больницу.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участникам аварии на КАД потребовалась помощь спасателей.