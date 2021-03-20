В Петербурге 1754 свободных места для больных COVID-19

В Петербурге еще есть больницы частично перепрофилированные под COVID-19.Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге еще есть больницы частично перепрофилированные под COVID-19.Фото: комитет по здравоохранению

На сегодняшний день в Петербурге развернуто для больных коронавирусом и пневмонией 6248 койки, свободно из них 1754. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга.

В запасе у больниц Петербурга 1754 койки для зараженных коронавирусом, что составляет 28,1 % от общего количества коек.

Помощь пациентам с коронавирусом оказывают в стационарах взрослой сети 15 больниц.

Среди них больница имени Боткина, Мариинская, Александровская, Госпиталь для ветеранов войн.

Для лечения детей, заразившихся коронавирусом, предусмотрены два стационара: больница имени Филатова и Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что в Петербурге за сутки подтвердили 36 смертей от коронавируса, что на два человека меньше, чем днем ранее.