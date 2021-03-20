55 рыбака остались на отколовшейся льдине в Финском заливе

В акватории Финского залива, недалеко от деревни «Старое Гарколово» откололась льдина, на оторвавшемся куске находились 55 рыбаков. Об этом сообщает группа «ВКонтакте» «Неизданное Санкт-Петербург».

В районе 11 утра ветер в акватории залива усилился настолько, что образовалась трещина, ее длина составила несколько десятков метров. На оторвавшемся куске льда находились 55 рыбаков.

Для того, чтобы эвакуировать рыбаловов был отправлен отряд из Аварийно Спасательного Формирования «Лебяжье». На помощь команду выслали на судне на воздушной подушке.

Также для спасения рыбаков был задействован вертолет Ми-8, буксир «Союз» и ледокол погрануправления ФСБ «Капитан Плахин» из Усть-Луги.

В общей сложности в спасении были задействованы 32 человека и 10 единиц техники. Всего же со льда спасли 94 рыбака.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что 400 рыбаков вышли на тонкий лед Финского залива.