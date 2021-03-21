Подобного в мире нет: в Сочи в следующем году откроют новый концертный комплекс

В Сочи в образовательном центре «Сириус» в 2022 году планируют открыть концертный комплекс на 1,5 тыс. мест, который объединит все виды искусств. Нечто похожего в мире еще нет. Об этом сообщили в пресс-службе «Сириуса».

Как стало известно, строительство уже началось. Более того проект создается быстрее составленного ранее графика.

Согласно программе, фасад будет выполнен из стекла и терракотовых панелей.

Залы же будут отделывать специальными материалами, которые обеспечат идеальную акустику.

В здании также разместятся художественная галерея, музыкальная и литературная гостиные.

Руководитель художественно-экспертного совета, Сергей Ролдугин, который сопровождал все этапы проектирования, возведения, запуска и функционирования нового комплекса рассказал, что главная задача была в том, чтобы создать что-то принципиально новое.

Главный концертный зал рассчитан на 1 200 зрителей, а малый — на 300 зрителей.

Сцена нового комплекса рассчитана на все виды исполнительского искусства.

Здесь будут выступать большие хоры, театральные и балетные труппы, эстрадные исполнители и камерные оркестры.

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