От коронавируса в Петербурге скончались еще 37 человек

В Петербурге за сутки подтвердили 37 смертей от коронавируса. Об этом сегодня, 21 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Отметим, что днем ранее в городе на Неве скончались 36 человек, то есть на одного человека меньше.

В Северной столице сегодня заразилось коронавирусом 881 человек. Примечательно, что это минимальный показатель в городе с 30 октября.

В Ленинградской области заразились ещё 127 человек.

Северная столица занимает второе место в антирейтинге по числе летальных исходов от коронавируса, на первом — Москва, где за сутки умерли 50 пациента с COVID-19. Следом идет Подмосковье с 26 летальными исходами. В Ленобласти от ковида умерли еще 10 человек. Статистика смертности по всей России пополнилась 371 жертвой коронавируса.

В общей сложности, с начала пандемии жертвами коронавируса в Петербурге стали 11 917 человек. В целом по России умерли от COVID 95 030 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали о ключе к победе над пандемией коронавируса — вакцинации.