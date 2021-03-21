Испания выдала России обвиняемого в наркоторговле эквадорца

Испания выдала России обвиняемого в наркоторговле эквадорца
Гражданина Эквадора экстрадировали из Испании в Россию. Фото: pixabay

Правоохранительные органы Испании выдали России гражданина Эквадора, обвиняемого в контрабанде и сбыте кокаина.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ, испанские правоохранители по запросу надзорного ведомства выдали для привлечения к ответственности Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье. Ему вменяют статьи о контрабанде наркотиков и незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере.

По данным следствия, осенью 2018 года эквадорец вместе с соучастникам провез семь килограммов кокаина на теплоходе, следовавшем из города Гуаякиль (Эквадор) в Петербург. Впоследствии наркотики были проданы на территории России.

После этого иностранец скрылся и был объявлен в международный розыск. В июне прошлого года стало известно, что он скрывается в Испании, где его и задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажир водителя-наркомана попытался дать взятку сотруднику ГИБДД в Петергофе.

испания контрабанда наркотиков наркотики наркоторговля эквадор экстрадиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гендиректора «Петростроя» задержали в Пулково, откуда он хотел ...
Глинка, Мусоргский и Бородин: оркестр штаба представит в Петербурге ...
В понедельник петербуржцев вновь ждут снег и метель
В Петербурге неизвестный на Audi в пробке сначала порезал шины, а потом ...
Испания выдала России обвиняемого в наркоторговле эквадорца
В Японии девять человек пострадали при землетрясении магнитудой 6,9
Множественные удары заточкой: в Петербурге в «Крестах» осужденный ...
Молодому петербуржцу предъявили обвинение в убийстве подростка в Колпино