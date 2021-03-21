Испания выдала России обвиняемого в наркоторговле эквадорца

Правоохранительные органы Испании выдали России гражданина Эквадора, обвиняемого в контрабанде и сбыте кокаина.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ, испанские правоохранители по запросу надзорного ведомства выдали для привлечения к ответственности Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье. Ему вменяют статьи о контрабанде наркотиков и незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере.

По данным следствия, осенью 2018 года эквадорец вместе с соучастникам провез семь килограммов кокаина на теплоходе, следовавшем из города Гуаякиль (Эквадор) в Петербург. Впоследствии наркотики были проданы на территории России.

После этого иностранец скрылся и был объявлен в международный розыск. В июне прошлого года стало известно, что он скрывается в Испании, где его и задержали.

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