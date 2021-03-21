ЮАР приняла решение о продаже имеющихся доз вакцины AstraZeneca

Вакцина будет распределена по девяти странам.

Власти ЮАР заявили о продаже приобретенных доз вакцины AstraZeneca. Первую партию распределят между девятью странами, которые входят в Африканский союз. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу министерства здравоохранения Звели Мкизе.

Список стран не разглашается. Известно, что в ЮАР не планируют пока использовать указанный препарат, так как он оказался не эффективен против южноафриканского штамма.

Напоминаем, что по всему миру выявлено несколько случаев, когда у людей были серьезные последствия после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Эксперты пытаются выяснить, как укол мог повлиять на самочувствие пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты объяснили разницу между антителами после вакцины и перенесенного коронавируса.