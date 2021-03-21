В Казани посетители цирка стали свидетелями драки слонов

В Казани посетители цирка стали свидетелями драки слонов
Многие против выступления животных в цирке. Фото: pixabay

Никто из присутствующих на шоу не пострадал.

В Казани сегодня, 21 марта, в цирке произошла драка между двумя слонами. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

Все произошло во время дневного представления. По непонятной причине животные начали драться на глазах у десятков зрителей: один слон успел повалить другого на борт манежа, повредив ограждение. К счастью, никто из сидящих в первых рядах не пострадал.

Дрессировщики смогли отогнать животных, все обошлось без травм. На сайте цирка сказано, что следующее выступление было отменено «по техническим причинам».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пирожок стал причиной пьяной драки в кафе на Народной.

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