В Пулково в понедельник задержали три рейса

Сегодня, 22 марта, в петербургском аэропорту Пулково задержали несколько международных рейсов и один внутренний, сообщается на сайте аэровокзала.

По данным Пулково, проявить терпение придется пассажирам, купившим билеты на самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» — перевозчик отправит три рейса из Северной столицы с опозданием.

Так, с задержкой вылетит рейс U6 8493 до Гюмри. Изначально планировалось, что самолет поднимется в небо в 08:30, однако по неизвестным причинам рейс до города в Армении был задержан почти на 15 минут. Теперь вылет назначен на 08:55.

Также задержали рейс U6 3551 до Антальи. Он должен был вылететь в 13:50, но время вылета сдвинули на полтора часа — самолет отправится на турецкий курорт в 15:10.

Кроме того, задержан внутренний рейс U6 060 до Москвы. Пассажиры должны были вылететь в столицу в 14:50, но вылет перенесли на 16:30.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что строители нашли в Пулково ржавый боеприпас времен войны.