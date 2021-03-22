Тесты на коронавирус за сутки сдали 11 245 жителей Петербурга

Тесты на коронавирус за сутки сдали 11 245 жителей Петербурга
В Северной столице продолжаются обследования на коронавирус. Фото: pixabay

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на ковид прошли 11 245 человек.

Об этом стало известно сегодня, 22 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 4136 раз. Горожане задавали вопросы, связанные с коронавирусом.

С октября на портале #мывместе зарегистрированы 1439 петербургских волонтеров. Прошли обучение и получили аккредитацию 1151 человек. Петербургские активисты выполнили 6280 заявок. Нуждающиеся в помощи волонтеров жители города могут оставить заявку по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

Также с осени гуманитарную помощь получили 191 503 человека, им доставили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач оценил масштабы постковидного синдрома в России.

новости СПб оперштаб тесты на коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти будут судить охотника, по неосторожности застрелившего своего ...
Население Петербурга за 2020 год сократилось на 12 тысяч человек
Путин планирует привиться от коронавируса 23 марта
В гостиницах Петербурга на период ПМЭФ-2021 почти не осталось мест
У светофора на Гатчинском могут быть другие жертвы: пока идет проверка, ...
«Естественно»: Песков ответил, брал ли Путин ядерный чемоданчик в ...
Setl Group построит в Стрельне 270 тысяч «квадратов» жилья
В Петербурге продлили на 2021 год выплаты медикам, пострадавшим от пандемии ...