Тесты на коронавирус за сутки сдали 11 245 жителей Петербурга

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на ковид прошли 11 245 человек.
Об этом стало известно сегодня, 22 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 4136 раз. Горожане задавали вопросы, связанные с коронавирусом.
С октября на портале #мывместе зарегистрированы 1439 петербургских волонтеров. Прошли обучение и получили аккредитацию 1151 человек. Петербургские активисты выполнили 6280 заявок. Нуждающиеся в помощи волонтеров жители города могут оставить заявку по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.
Также с осени гуманитарную помощь получили 191 503 человека, им доставили продуктовые наборы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач оценил масштабы постковидного синдрома в России.