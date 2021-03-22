Тесты на коронавирус за сутки сдали 11 245 жителей Петербурга

В Северной столице продолжаются обследования на коронавирус. Фото: pixabay

В Северной столице продолжаются обследования на коронавирус. Фото: pixabay

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на ковид прошли 11 245 человек.

Об этом стало известно сегодня, 22 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 4136 раз. Горожане задавали вопросы, связанные с коронавирусом.

С октября на портале #мывместе зарегистрированы 1439 петербургских волонтеров. Прошли обучение и получили аккредитацию 1151 человек. Петербургские активисты выполнили 6280 заявок. Нуждающиеся в помощи волонтеров жители города могут оставить заявку по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

Также с осени гуманитарную помощь получили 191 503 человека, им доставили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач оценил масштабы постковидного синдрома в России.