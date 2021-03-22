Ключ к победе над пандемией и подъем заболеваемости: новое о COVID-19 в России

Расслабившиеся россияне могут спровоцировать новую вспышку коронавируса, а в Роспотребнадоре считают, что единственный ключ к стабилизации обстановки – вакцинация. Gazeta.SPb рассказывает последние новости о COVID-19.

Как отметил инфекционист Евгений Тимаков, россияне перестали соблюдать меры предосторожности. Они не носят средства индивидуальной защиты и забывают о важности социальной дистанции. В результате коронавирус продолжает распространяться, что может привести к росту заболеваемости. По мнению инфекциониста, эпидемиологическая обстановка изменится в худшую сторону уже в середине апреля.

В Роспотребнадзоре, между тем, большие надежды продолжают возлагать на вакцинацию. Ее назвали ключом к победе над пандемией.

Кроме того, существует разница между антителами у тех, кто переболел COVID-19 и тех, кто сделал прививку. Специалисты отмечают, что выработанные после заражения антитела не могут противостоять новым штаммам коронавируса. Препараты же способны их нейтрализовать.

Кроме того, далеко не у всех переболевших коронавирусом россиян вырабатываются антитела. Как заявил директор центра имени Гамалеи, в котором была создана вакцина «Спутник V», Александр Гинцбург, у 20% переболевших коронавирусной инфекцией не вырабатываются защитные антитела к вирусу. В этом случае прививка необходима. Он также подчеркнул: нет оснований полагать, что российская вакцина неэффективна против новых штаммов.

Российские ученые также развеяли популярные заблуждения о последствиях вакцинации против коронавирусной инфекции. Отмечалось, что вакцинация не несет риска бесплодия, а содержащийся в препарате ген не способен вызвать саму инфекцию.