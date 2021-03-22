Петербуржец отсудил у предприятия 100 тысяч рублей за упавшую на автомобиль черемуху

Судебные приставы помогли петербуржцу в выплате компенсации за ремонт автомобиля, пострадавшего от падения черемухи.

Как сообщили в пресс-службе петербургского управления ФССП, суд постановил взыскать с садово-паркового предприятия более 106 тысяч рублей. Из материалов дела следует, что летом 2019 года на аллее Поликарпова на джип мужчины упала черемуха, сильно повредив автомобиль.

Была проведена судебная ботаническая экспертиза, которая определила, что дерево упало из-за неудовлетворительного состояния — аварийный ствол уже давно подлежал срубу.

В итоге суд вынес решение взыскать с предприятия 106 тысяч рублей за ремонт и судебные расходы. Однако предприятие не хотело добровольно выплачивать сумму. Долг выплатили только после того, как приставы вынесли постановление о запрете регистрирующих действий в отношении автопарка должника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы отобрали автомобиль петербурженки, чтобы та погасила долги по кредитам.