От запрета фильмов до задержания детей: как в Петербурге три месяца борются против аниме

В Петербурге прошедшие выходные отметились массовым задержанием на аниме-сходке в лофт-проекте «Этажи». С начала января в Северной столице развернули целую кампанию по запрещению аниме. Суды ограничивают доступ к мультфильмам, указывая на то, что они негативно влияют на психику детей.

Инцидент в «Этажах» произошел накануне, 21 марта. Полиция начала задерживать там днем родителей с детьми. Позже в сети появились кадры, на которых была запечатлена группа ярко одетых детей, судя по всему, любителей аниме. Предполагалось, что полиция начала задерживать участников мероприятия из-за пропаганды ЛГБТ.

Позже мать одной из задержанных девочек объяснила, что в «Этажах» проходила встреча любителей аниме. В какой-то момент к участникам подошла неизвестная женщина и предложила их пофотографировать, достав при этом флаг с изображением радуги. Произошедшее она снимала на видео, которое потом якобы поступило потом в полицию с жалобой на то, что в «Этажах» проводят мероприятия по пропаганде ЛГБТ.

Отметим, что петербургская прокуратура уже около трех месяцев борется с аниме. Правоохранители через суд добиваются запрета на мультфильмы.

В конце января были запрещены культовые сериалы «Тетрадь смерти» и «Инуяшики». Прокуратура считает, что аниме разрушает психику детей и подростков.

Аргументом для правоохранителей стал и инцидент, который произошел в середине января в одной из петербургских школ. Подросток там попытался подражать героям «Тетради смерти», что едва не закончилось трагедией.

В феврале районные судя Петербурга ограничили доступ к аниме на нескольких сайтах и в социальной сети «ВКонтакте». В список запрещенных попали «Князь тьмы с задней парты», «Натюрморт в серых тонах», «Клинок Маню», «Князь тьмы и герой», «Межвидовые рецензенты».

В марте история продолжилась. Московский районный суд также запретил «Загадку дьявола», «Токийский гуль» и «Класс убийц».