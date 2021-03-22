В Петербурге мошенница обманула пенсионерку на 330 тыс. рублей

В Петербурге мошенница обманула пенсионерку на 330 тыс. рублей
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

Полиция разыскивает мошенницу, которая обманула пенсионерку в Василеостровском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 77-летняя женщина перевела незнакомой женщине более 330 тыс. рублей. Она позвонила пенсионерке и представилась сотрудником ПАО «Сбербанк России».

Женщина сказала, что для безопасности денежных средств необходимо перевести на другие счета. Пенсионерка, ничего не подозревая, перевела 331 тыс. 600 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилая женщина из Санкт-Петербурга на протяжении двух с половиной лет переводила деньги мошенникам, которые обещали ей государственную компенсацию. В общей сложности она сделала десять переводов.

Василеостровский район мошенники пенсионерка


 

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