Россиян предупреждают о возможном резком подорожании одежды и обуви к лету

Несмотря на то, что Минпромторг успокаивает граждан присутствием на рынке широкого спектра одежды не только из хлопка, но и из вискозы, синтетики, льна и других материалов, стоимость большинства из них также не будет стоять на месте. Фото: pixabay

Несмотря на то, что Минпромторг успокаивает граждан присутствием на рынке широкого спектра одежды не только из хлопка, но и из вискозы, синтетики, льна и других материалов, стоимость большинства из них также не будет стоять на месте. Фото: pixabay

Ритейлеры предупреждают россиян, что к лету цены на одежду, обувь и аксессуары могут резко взлететь. Не в последнюю очередь, из роста стоимости материалов — только хлопок с начала 2021 года подорожал на 30-35%.

Основатель бренда одежды Dorogobogato Семен Пименов рассказывает также об увеличении расходов на логистику и оплату труда. Поставщики регулярно поднимают закупочную цену на случай падения рубля, чтобы избежать кассового разрыва, передает слова эксперта «Коммерсантъ».

В конечно итоге, хлопковые изделия и трикотаж могут стать дороже на 20-30%, цены на изделия из других материалов поднимутся до 20%. В Минпромторге подтверждают прогнозы, объясняя повышение стоимости хлопка завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках, а также ростом цен на все биржевые виды сырья.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минпромторг назвал новые антироссийские санкции, введенные США, бесполезными.