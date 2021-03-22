Россиян предупреждают о возможном резком подорожании одежды и обуви к лету

Россиян предупреждают о возможном резком подорожании одежды и обуви к лету
Несмотря на то, что Минпромторг успокаивает граждан присутствием на рынке широкого спектра одежды не только из хлопка, но и из вискозы, синтетики, льна и других материалов, стоимость большинства из них также не будет стоять на месте. Фото: pixabay

Ритейлеры предупреждают россиян, что к лету цены на одежду, обувь и аксессуары могут резко взлететь. Не в последнюю очередь, из роста стоимости материалов — только хлопок с начала 2021 года подорожал на 30-35%.

Основатель бренда одежды Dorogobogato Семен Пименов рассказывает также об увеличении расходов на логистику и оплату труда. Поставщики регулярно поднимают закупочную цену на случай падения рубля, чтобы избежать кассового разрыва, передает слова эксперта «Коммерсантъ».

В конечно итоге, хлопковые изделия и трикотаж могут стать дороже на 20-30%, цены на изделия из других материалов поднимутся до 20%. В Минпромторге подтверждают прогнозы, объясняя повышение стоимости хлопка завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках, а также ростом цен на все биржевые виды сырья.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минпромторг назвал новые антироссийские санкции, введенные США, бесполезными.

обувь одежда подорожание ритейлеры рост цен шоппинг


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Ленинградской АЭС-2 ввели в эксплуатацию новый энергоблок
В Ленобласти прошло совещание по поводу расселения аварийных домов и капремонта
«Выжимают “показания” на Резника»: арестованный петербуржец, в квартире ...
Боль в спине может сигнализировать о дефиците витамина D
В Металлострое задержали буйного мужчину
Россиян предупреждают о возможном резком подорожании одежды и обуви к лету
Суд Петербурга оштрафовал инспектора ДПС на полмиллиона за взятку
В Сестрорецке пьяный мужчина выпал из окна, пытаясь покормить голубей