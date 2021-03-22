Россиянам рассказали, как самостоятельно определить наличие тромба

Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал, как можно самостоятельно отследить образование тромба в правой или левой коронарной артериях.

По словам специалиста, об опасном заболевании может свидетельствовать боль, отдающая в руку, как правило, левую. Неприятные ощущения могут также распространяться на левое плечо и область левой лопатки. Симптоматика тромбоза, как отметил Хорошев в беседе с телеканалом «Звезда», схожа с признаками инфаркта миокарда.

В связи с дефицитом притока крови и кислородного обогащения болезненные ощущения могут появляться также в ноге, любой другой части тела или органе. Врач подчеркнул, что опасность тромбоза актуальна для людей всех возрастов. Также добавим, что все еще не утихший коронавирус COVID-19 провоцирует образование тромбов, поэтому регулярная диагностика здоровья сейчас особенно актуальна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о масштабах постковидного синдрома в России.