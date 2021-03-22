Во вторник в Пулково задержали рейс до Челябинска

Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В субботу в петербургском аэропорту задержали один самолета. Пассажиры вылетят с опозданием в Челябинск.

Об этом стало известно сегодня ночью, 23 марта. Согласно данным онлайн-табло Пулково на 00:30, на данный момент задержан рейс FV 6461 авиакомпании «Россия» маршрутом Петербург — Челябинск. Воздушное судно улетит в 00:55, вместо ранее назначенных 00:25.

По каким причинам задерживается рейс не сообщается. Все остальные самолеты, судя по онлайн-табло аэропорта, вылетят в назначенное время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 13 марта в Пулково задержали самолеты до Москвы и Перми.