Во вторник в Пулково задержали рейс до Челябинска

Во вторник в Пулково задержали рейс до Челябинска
Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В субботу в петербургском аэропорту задержали один самолета. Пассажиры вылетят с опозданием в Челябинск.

Об этом стало известно сегодня ночью, 23 марта. Согласно данным онлайн-табло Пулково на 00:30, на данный момент задержан рейс FV 6461 авиакомпании «Россия» маршрутом Петербург — Челябинск. Воздушное судно улетит в 00:55, вместо ранее назначенных 00:25.

По каким причинам задерживается рейс не сообщается. Все остальные самолеты, судя по онлайн-табло аэропорта, вылетят в назначенное время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 13 марта в Пулково задержали самолеты до Москвы и Перми.

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