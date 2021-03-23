На Петроградке семилетний мальчик попал в больницу, упав с дерева

На Петроградке семилетний мальчик попал в больницу, упав с дерева
Состояние пострадавшего мальчика оценивается как тяжелое. Фото: pixabay

В понедельник, 22 марта, в Петроградском районе Северной столицы маленький мальчик получил тяжелые травмы в результате падения с дерева.

В полицию о случившемся около 18:30 заявил прохожий, который также вызвал скорую. Приехав к месту происшествия, правоохранители выяснили, что первоклассник по недосмотру родителей на верёвке забрался на дерево, а затем по собственной неосторожности упал.

Ребенка пришлось госпитализировать: у него диагностировали сотрясение мозга, перелом пирамиды височной кости слева и разрыв левой барабанной перепонки, а также ушиб легкого. Состояние школьника врачи оценивают как тяжелое. При этом отмечается, что семья мальчика полная и не состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Хибинах скончалась 13-летняя петербурженка, попавшая под лавину.

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