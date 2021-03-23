Девочка, пострадавшая при сходе лавины в Мурманской области, скончалась

При сходе лавины в Хибинах погибла 13-летняя девочка. Фото: pixabay.com

При сходе лавины в Хибинах погибла 13-летняя девочка. Фото: pixabay.com

Девочка, пострадавшая в результате схода снега в Мурманской области, скончалась. Эту информацию сообщили в Следственном комитете.

Так еще вчера вечером СКР объявил о смерти 13-летней Анастасии.

Однако утром сообщили, что девочка находится в тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь пострадавшей.

Также медики обдумывали вопрос эвакуации Анастасии в больницу. Для этого из города Мончегорска Мурманской области вылетел специальный вертолет.

Но к сожалению, девочка не выжила.

Напомним, что в Мурманской области вечером 22 марта сошла лавина. В месте схода была туристическая группа, но под самой лавиной оказалась только одна девочка.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Красноярском крае на горнолыжном курорте около города Норильска сошла лавина. Под снегом оказались пять человек.