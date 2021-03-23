Город ждет вакцину, а призывники заперлись на самоизоляции – что известно о коронавирусе в Петербурге к 23 марта

В Петербурге замедляются темпы снижения распространения коронавирусной инфекции, а город продолжает испытывать дефицит вакцины. Gazeta.SPb рассказывает последние новости о COVID-19 в Северной столице.

В Смольном констатировали: тенденция к снижению распространения коронавируса в Петербурге сохраняется, но темпы замедлились. Число госпитализаций за последнюю неделю выросло на 3,4%. Число выздоровевших при этом снизилось. Побороть болезнь смогли 8 287 пациентов, что на 42 % меньше, чем неделей ранее.

При этом Петербург продолжает ждать очередную партию вакцины от коронавирусной инфекции. До 25 марта в Северную столицу обещают привезти партию препарата «Гам-Ковид-Вак». Gazeta.SPb уже писала, что за ситуацией следят депутаты. В городе работает более 120 прививочных пунктов, но в некоторых из них горожане начали получать отказ на вакцинацию.

Накануне стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов привился вторым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции. Он также подчеркнул: горожанам не стоит терять бдительность, несмотря на приход весны. Весной риски подхватить инфекцию возрастают в разы.

Пока коронавирус не стихает, ситуацией решили воспользоваться призывники. По словам, военного комиссара Сергея Качковского, в розыск как уклонистов объявили 6,5 тыс. человек. Многие из них, как выяснилось, отказались проходить срочную службу и прибывать на призывные пункты якобы из-за соблюдения режима самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Между тем, в Петербурге продолжают обсуждать возможность установки памятника жертвам коронавируса. Как сообщили в пресс-службе администрации города, будет справедливым вспомнить не только врачей и медсестер, которые спасали жизни пациентов, но и тех, кто трудился на благо города и его жителей, но погиб от коронавируса.