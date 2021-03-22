В Петербурге установят памятник жертвам коронавируса

Пандемия нанесла настоящий удар не только по врачам. Пострадали люди и других профессий. Фото: pixabay.com

Пандемия нанесла настоящий удар не только по врачам. Пострадали люди и других профессий. Фото: pixabay.com

Александр Беглов поддержал инициативу об установке мемориала всем пострадавшим от коронавируса в Петербурге.

С соответствующим предложением выступила Межведомственная медицинская группа при межведомственном городском координационном совете по борьбе с Covid-19.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, будет справедливым вспомнить не только врачей и медсестер, которые спасали жизни пациентов, но и тех, кто трудился на благо города и его жителей и погиб от коронавируса

Градоначальник поручил председателю комитета по социальной политике заняться этим вопросом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов сделал вторую прививку от коронавируса и предупредил о возросшем риске заражения COVID-19 в Петербурге.