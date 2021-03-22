В Петербурге установят памятник жертвам коронавируса

Александр Беглов поддержал инициативу об установке мемориала всем пострадавшим от коронавируса в Петербурге.
С соответствующим предложением выступила Межведомственная медицинская группа при межведомственном городском координационном совете по борьбе с Covid-19.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, будет справедливым вспомнить не только врачей и медсестер, которые спасали жизни пациентов, но и тех, кто трудился на благо города и его жителей и погиб от коронавируса
Градоначальник поручил председателю комитета по социальной политике заняться этим вопросом.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов сделал вторую прививку от коронавируса и предупредил о возросшем риске заражения COVID-19 в Петербурге.