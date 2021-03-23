Госрасходы России за 2020 год стали рекордными за последние 30 лет

Расходы консолидированного бюджета РФ за минувший год оказались рекордными за всю историю существования современной России с начала 1990-х годов.

Соответствующее мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский. Эксперт оценил расширенное понимание госрасходов, включающее федеральный бюджет, регионы с муниципалитетами и три внебюджетных фонда.

В общей сложности, расходы России в 2020 году составили 42,15 триллиона рублей, из которых 54% — расходы федерального бюджета (в 2019 году их часть составила 49%). Примечательно, что в процентном отношении к ВВП расширенные госрасходы в 2020 году составили 39,5% ВВП, что почти на 5 процентных пунктов больше, чем средний показатель 2011-2019 годов.

Относительные расходы всей бюджетной системы за время существования РФ были выше только в 2009 году, когда ВВП упал на 7,8%. Как пишет РБК, антикризисная государственная поддержка в условиях пандемии увеличила расходы до почти 40% ВВП — то есть, рекордного уровня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году на социальные выплаты в Петербурге потратили 93,7 млрд рублей.