В Петербурге госпитализировали двоих малышей после вспышки гастроэнтерита в детском саду

В Петербурге госпитализировали двоих малышей после вспышки гастроэнтерита в детском саду
Специалисты Роспотребнадзора устанавливают причину вспышки острого инфекционного заболевания в детском саду. Фото: Pixabay

В детском саду №60 на проспекте Луначарского в Калининском районе Северной столице зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции — гастроэнтерита.

Среди воспитанников дошкольного учреждения выявили четыре случая заражения гастроэнтеритом, а двум малышам потребовалась госпитализация. Региональное управление Роспотребнадзора уже приступило к сантиарно-эпидемиологическому расследованию: инспекторы обследуют персонал и отбирают пробы продуктов и продовольственного сырья для изучения в лаборатории.

Причины и условия формирования очага инфекции устанавливается, ситуация находится на контроле управления, отмечают в ведомстве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник в Петроградском районе семилетний ребенок упал с дерева. Мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами.

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