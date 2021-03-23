Курс евро выше 90 рублей впервые с 1 марта

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей впервые с 1 марта, о чем свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11:54 московского времени 23 марта курс евро вырос до 90,0125 рублей, прибавив 0,57%. К 12 часам европейская валюта стабилизировалась на отметке 89,96 рублей. Доллар при этом находился на уровне 75,64 рублей (+0,70%).

Добавим, что индекс Мосбиржи сейчас находится на отметке 1 464,74 (-0,70%), индекс РТС составляет 1 441,49 (-1,78%). Стоимость майской поставки нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE находится в районе 63,66 долларов за баррель (-1,48%). Напомним, что накануне курс доллара на торгах Московской биржи впервые с 22 февраля поднялся выше 75 рублей. Падение рубля произошло на фоне новых антироссийских санкций, введенных Евросоюзом и США.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что государственные расходы России стали рекордными за последние 30 лет.