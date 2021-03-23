В России с 1 апреля отменят часть карантинных льгот

Наконец, с 31 марта останавливает работу временный порядок регистрации граждан в качестве безработных, благодаря которому в службы занятости можно было обращаться через портал госуслуг и сайт «Работа в России». Однако это правило могут продлить до 30 июля 2021 года . Продление также может коснуться эксперимента по электронному документообороту — сейчас работодатели могут не дублировать информацию на печатных носителях. Госдума предложила продлить эту возможность до 15 ноября 2021 года.