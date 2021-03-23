В России с 1 апреля отменят часть карантинных льгот

В России с 1 апреля отменят часть карантинных льгот
Фото: pixabay

С 1 апреля в России отменяется часть льгот, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, которая спровоцировала серьезный экономический кризис.

В частности, новогодние выплаты в пять тысяч рублей на каждого ребенка можно получить до 1 апреля — желающим необходимо оставить заявку. Также после 31 марта работники старше 65 лет не смогут оформлять больничные по причине соблюдения режима самоизоляции.

Кроме того, с 1 апреля становятся неактуальны рекомендации Банка России по реструктуризации кредитов для граждан, потерявших значительную часть доходов из-за пандемии или заболевших COVID-19. Запрет Центробанка на принудительное выселение клиентов-должников также действует до 1 апреля.

С наступлением 1 апреля анонимные электронные кошельки вновь запретят пополнять наличными, сделать это можно будет только с привязанного банковского счета. Помимо прочего, заканчивается действие правительственного постановления о снижении и сдерживании цен на сахар-песок и подсолнечное масло.

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