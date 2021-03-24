Обследование на коронавирус прошли еще более 18 тысяч жителей Петербурга

В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: Смольный

В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: Смольный

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на ковид прошли Обследование на коронавирус прошел еще 18 731 житель Петербурга человек.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 15 662 раза. Горожане задавали вопросы, связанные с коронавирусом.

С октября на портале #мывместе зарегистрированы 1440 петербургских волонтеров. Прошли обучение и получили аккредитацию 1151 человек. Петербургские активисты выполнили 6324 заявки. Нуждающиеся в помощи волонтеров жители города могут оставить заявку по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

Также с осени гуманитарную помощь получили 193 089 человек, им доставили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на ИВЛ остаются 189 тяжелых больных коронавирусом.