В Петербурге бармен заявил о похищении BMW за 6 млн и стал фигурантом дела о заведомо ложном доносе

В Петербурге бармен заявил о похищении BMW за 6 млн и стал фигурантом дела о заведомо ложном доносе
Правонарушителя отпустили под подписку о невыезде. Фото: pixabay

Еще в феврале 2021 года в полицию Северной столицы поступило заявление от 32-летнего бармена о хищение люксового внедорожника BMW X7 стоимостью более 6 миллионов рублей.

Мужчина, проживающий в одном из домов на Глухарской улице в Невском районе Петербурга рассказал, что белую иномарку похитили неизвестные в период с 22:30 18 февраля до 18:05 19 февраля. В течение месяца сотрудники полиции разыскивали автомобиль и им удалось установить неожиданную информацию о его местонахождении.

Выяснилось, что еще с августа 2020 года BMW с указанными номерами находится на территории Киргизской республики. В результате в отношении бармена возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса (ч.1 ст. 306 УК РФ). Молодой человек пока отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные заявили в УФСБ Петербурга о заложенных 96 бомбах в Александровском парке.

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