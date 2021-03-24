В Петербург завезли новую партию вакцины «Спутник V»

В Северной столице приняли новую поставку вакцины для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V».

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в город завезли очередную партию препарата Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) в количестве 39 200 доз. Сейчас вакцину развозят по пунктам вакцинации.

Добавим, что в информационной справке по противодействию пандемии COVID-19 за 23 марта говорилось, что за весь период в город поступило 364 тысячи комплектов вакцины. На тот момент в поликлиниках оставалось 31,7 тыс. комплектов.

Всего за период массовой вакцинации привились 332 322 петербуржца. Из них 243 738 полностью закончили цикл вакцинации. За сутки первую дозу вакцины получили 3 707 человек, а вторую – 6 694.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обследование на коронавирус прошли еще более 18 тысяч жителей Петербурга.