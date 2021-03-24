Иностранцы отказались от более чем 500 земельных участков в Крыму

В Евросоюзе отрицательно отнеслись к указу, решив, что его цель - принудить к получению российского гражданства в Крыму. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Евросоюзе отрицательно отнеслись к указу, решив, что его цель - принудить к получению российского гражданства в Крыму. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Иностранцы отказались от минимум 500 земельных участков на территории Крымского полуострова после введения соответствующего запрета.

Об этом в среду, 25 марта, пишет РБК, ссылаясь на комитет по государственной регистрации и кадастру республики Крым. До введения ограничений, как объясняют в ведомстве, иностранным гражданам принадлежало 11,5 тысяч земельных участков в Крыму, но уже к 1 января 2021 года их число снизилось до 11 тысяч.

Напомним, что в прошлом году президент Владимир Путин подписал указ, который запрещает иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства иметь в собственности землю на большей части полуострова. Документ действует с 20 марта, а ограничения, оговоренные в нем, распространяются на 19 из 25 муниципальных образований Крыма и 12 муниципальных образований Севастополя. Участки для всех желающих по-прежнему доступны в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, а также Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.