Главный дипломат Евросоюза назвал Россию «опасным соседом»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия является «опасным соседом», с которым тем не менее необходимо сохранить каналы связи.

Об этом дипломат заявил в среду, 24 марта, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает РИА Новости. В качестве примера вопросов, по которым Евросоюз и Россия имеют общие интересы, Боррель привел ядерное соглашение с Ираном и глобальное потепление. «Но вместе с тем мы должны сдерживать и противодействовать России», — заявил он.

Представитель ЕС также добавил, что намерен обсудить с главами МИД Североатлантического альянса реакцию на последние действия Москвы. Боррель, напомним, не так давно обвинял РФ в том, что государство взяло «курс на конфронтацию» с Евросоюзом.

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