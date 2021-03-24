Приставал, матерился, бил: петербуржец, обвиняемый в нарушении трех статей, был прощен и отпущен

Мужчина хулиганил и нарушал общественный порядок, будучи пьяным.

Василеостровский районный суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины, который обвинялся в нарушении трех статей УК РФ. Ему удалось примириться с потерпевшей, о чем сообщили сегодня, 24 марта, в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Инцидент с участием обвиняемого произошел 11 ноября 2020 года. Мужчина пришел в магазин на 8-ой линии Васильевского острова. По предварительным данным, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хулиганил и нарушал общественный порядок. Также мужчина приставал с предложениями интимного характера к продавщице, матерился и угрожал. В результате он ударил продавщицу стеклянной бутылкой, начал пинаться и махать кулаками. В какой-то момент мужчина начал кидаться в потерпевшую товары с прилавков.

Несмотря на все это, он смог вымолить прощение и был отпущен. Ранее гражданин судимостей не имел.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Профессора Попова хулиган разбил дверь Ленинградского дворца молодежи.