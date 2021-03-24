В Москве обвиняемая в убийстве младенца заявила, что решилась на преступление после ссоры с его матерью

В Москве обвиняемая в убийстве младенца заявила, что решилась на преступление после ссоры с его матерью
Ребенок скончался после падения с большой высоты. Фото: https://pixabay.com 

Женщина обвиняют в том, что она выкинула ребенка с окна 13 этажа.

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в убийстве малолетнего ребенка. Следствие полагает, что именно она выкинула из окна трехмесячного малыша своей знакомой. Об этом сегодня, 24 марта, сообщается на сайте СК РФ по Москве.

Все случилось 4 декабря 2020 года на территории Троицкого и Новомосковского округа. У многоэтажного дома нашли бездыханное тело младенца, на теле которого были травмы, характерные при пандемии с высоты.

По предварительным данным, ребенка из окна 13 этажа выбросила подруга его матери. Она пришла в гости и, когда осталась с малышкой наедине, совершила преступление. Объясняя свои мотивы, подозреваемая сослалась на ссору с матерью ребенка. Также она пыталась симулировать обострение психического расстройства.

Материалы будут переданы в суд в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в квартире на Олеко Дундича нашли тело подростка с огнестрельным ранением.

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