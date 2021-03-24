В Петербурге мужчина похитил деньги, выдав старый тренажер для университета за новый

В Петербурге мужчина похитил деньги, выдав старый тренажер для университета за новый
Мужчине предстоит предстать перед судом. Фото: pixabay

Гражданин благодаря махинациям мог заработать почти 360 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в мошенничестве. Он мог похитить 358 тысяч рублей, выдав старый тренажер для вуза за новый. Об этом сообщили сегодня, 24 марта, в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Обвиняемый, являясь генеральным директором ООО «Фирма «НИТА», заключил контракт с Санкт-Петербургским государственным университетом гражданской авиации на поставку авиационного тренажера экипажа самолета. По предварительным данным, вместо того, чтобы выполнить свои обязательства, бизнесмен предоставил старый тренажер под видом новом. В итоге ему удалось похитить 358 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге бармен заявил о похищении BMW за 6 млн и стал фигурантом дела о заведомо ложном доносе.

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