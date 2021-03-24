Компания «Приморский УПК» заявила об экологически чистых технологиях

Компания «Приморский УПК» заявила об экологически чистых технологиях
Андрей Сизов. Фото: Мойка78

В московской конференции по модернизации портов и терминалов «Smart Ports Russia» приняла участие компания Ленинградской области «Приморский УПК» (универсальный портовый комплекс). Об этом сообщает Online47.

24 марта на мероприятии участники обсудили современное портостроение и применение в портовой индустрии экономически эффективных «умных решений», а также вопросы интеграции и использования экологически чистых технологий в современных портах.

На форуме доклад «Приморского УПК» представлял его генеральный директор Андрей Сизов. Он заявил, что проект универсально-перегрузочного комплекса в Приморске Выборгского района Ленинградской области – пример передовых и экологически чистых технологий.

Особое внимание в своем докладе Сизов уделил внедрению передовых технологий, учитывающих мировые тенденции развития портов, использованию в проекте современного и высокопроизводительного перегрузочного оборудования, а также внутрипортовой техники на электродвигателях.

Андрей Сизов подробно рассказал о закрытой технологии перевалки угля и других сыпучих грузов, исключающей негативное воздействие на окружающую среду. Эту технологию разработал и запатентовал «Приморский УПК».

При обсуждении УПК в Приморске также подняли вопрос создания нового портового флота, который работает на сжиженном природном газе.

Это поспособствует улучшению экологической обстановки в Балтийском море.

Сизов заявил, что, создавая передовой порт с использованием современного и высокотехнологичного оборудования, совершается переход от традиционного строительства объекта к «зеленой» стройке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский Международный юридический форум второй год подряд будут проводить в онлайн-формате из-за коронавирусной пандемии.

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