Международный юридический форум решили провести онлайн

Петербургский Международный юридический форум второй год подряд будут проводить в онлайн-формате из-за коронавирусной пандемии.

Как сообщается на странице форума в Facebook, мероприятие пройдет с 18 по 22 мая. В форуме будут участвовать признанные эксперты и специалисты в областях права, российские и иностранные государственные деятели, ученые и руководители юридических департаментов крупных компаний. У гостей будет возможность присоединиться к дискуссиям о модернизации права, новых правовых вызовах мира в условиях пандемии и актуальных законодательных инициативах.

ПМЮФ поднимет вопросы реакции глобальной правовой системы на пандемию, регулирование современных технологий и социальных сетей, проблемы в области фармацевтики и другие темы.

В 2020 году онлайн-мероприятие посетили более 300 тысяч человек со всего мира.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начался экологический форум «День Балтийского моря».